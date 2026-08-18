Шутит и улыбается: Дроботенко опубликовал трогательное видео с тяжелобольной Рожковой

Сергей Дроботенко показал видео с тяжелобольной Светланой Рожковой. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Pres

Юморист Сергей Дроботенко опубликовал в соцсетях трогательное видео с коллегой Светланой Рожковой. На кадрах 61-летняя артистка юмористического жанра, несмотря на тяжёлый диагноз, улыбается и шутит. Поклонники оценили видео и пожелали артистке здоровья.

Несколько лет назад Рожковой поставили билиарный цирроз. Врачи давали неутешительные прогнозы, но звезде удалось стабилизировать состояние, наметилась положительная динамика. Артистка признавалась, что её жизни ничего не угрожает, но о выздоровлении речи нет.

О своём диагнозе Светлана Рожкова узнала не сразу и около трёх месяцев скрывала болезнь от родных, чтобы не волновать их. Несмотря на тяжёлый недуг, артистка продолжает работать, прилагая все усилия для борьбы с болезнью.

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