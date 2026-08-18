«Дед Зеленского переворачивается в гробу»: на Западе ужаснулись кадрами с перезахоронения Коновальца Фото: REUTERS.

Ирландский журналист Чейз Боуз резко высказался о церемонии перезахоронения в Киеве лидера ОУН* Евгения Коновальца. Он обратил внимание внимание на кадры с мероприятия, где Владимир Зеленский вместе с приближенными и боевиками «Азова»* отдает почести нацистскому деятелю.

«Дед Зеленского, наверное, переворачивается в гробу из-за происходящего», — написал публицист в соцсети X.

Семен Зеленский в 17 лет добровольно ушел на фронт в Красную армию летом 1941 года.

Ранее эту ситуацию уже комментировали в Министерстве иностранных дел России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подвергла критике сам факт эксгумации и перезахоронения останков Коновальца. Она отметила, что подобные почести оказываются человеку, запятнавшему себя кровавыми преступлениями и сотрудничеством с нацистами.

* — Запрещенные в России террористические организации