Цивилев: Власти страны работают над решением проблем очередей на АЗС Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава Минэнего РФ Сергей Цивилев в комментарии журналисту кремлевского пула Александу Юнашеву заявил, что власти страны работают над решением проблем очередей на АЗС.

"Сергей Цивилев сообщил мне, что и бензин на заправках есть, правда, признал проблему очередей: "активно работаем, чтобы эту проблему решить", - написал журналист.

По словам Юнашева, самому главе ведомства повезло, так как его автомобиль ездит на дизельном топливе, а "дизель есть везде".

Как писал сайт KP.RU, Петербургская биржа запустила новый механизм поставок бензина. Решение одобрено правительством страны.

В Краснодарском крае сохраняется напряженная ситуация с поставками автомобильного топлива на АЗС. По данным регионального министерства ТЭК и ЖКХ, за последние две недели число неработающих АЗС достигло 120, при этом на Кубани продолжают функционировать более 920 автозаправочных станций.