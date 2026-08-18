Медсестра пережила несколько инсультов и клиническую смерть на операционном столе: это кардинально изменило ее жизнь Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Медсестра Кэндис Перченс пережила несколько инсультов и скончалась на операционном столе. Это было необходимо, чтобы девушка кардинально изменила свои взгляды на жизнь. Невероятную историю рассказали журналисты издания Metro.

Шокирующий диагноз, поставленный женщине в 30 лет, привел к тому, что ей потребовалось хирургическое вмешательство. На операционном столе Кэндис пережила несколько инсультов и скончалась. Она не дышала несколько минут, в это время ее душа перенеслась в другую реальность.

"Когда хирург подошел к главной артерии моей ноги, чтобы подвести устройство к сердцу, я в какой-то момент оказалась в другом пространстве", - вспоминает она, добавляя, что неудивительно, что ее трясло от страха.

Женщина призналась, что видела яркий свет, а потом почувствовала невероятную легкость. Она думала, что снова стала ребенком. Это чувство так сильно ей понравилось, что обратно, в сознание, она не хотела возвращаться. Врачи все же «завели» ее сердце снова. Операция была закончена, и Кэндис выписали из больницы.

Но она решила больше не работать медсестрой. Она полностью изменила свою жизнь. Теперь женщина целительница и медиум. Кэндис говорит, что хочет работать над своей духовностью и помогать другим.

Ранее KP.RU рассказал о похожем случае. Женщина также пережила клиническую смерть на операционном столе, и теперь она ощущает жизнь по-новому.