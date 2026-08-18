Адвокат объяснил, почему Лерчек не смогут отправить в колонию

Адвокат Третьяков: Лерчек не могут отправить в колонию из‑за тяжёлой болезни Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) не могут заменить условный срок на реальное лишение свободы из-за её заболевания, которое по закону исключает содержание под стражей. Об этом РИА Новости заявил адвокат Константин Третьяков.

«Валерии не могут заменить условный срок на реальный. Она в силу болезни не может в принципе под стражей содержаться согласно 54-му постановлению правительства РФ», — рассказал защитник.

В конце июля Гагаринский суд Москвы приговорил Лерчек к пяти годам лишения свободы условно, штрафу более 763 млн рублей и запрету администрировать сайты на три года. Её бывший муж Артем Чекалин получил семь лет реального срока, а бизнес-партнёр Роман Вишняк, пошедший на сделку со следствием, — 2,5 года колонии.

Судебный процесс по делу Лерчек приостанавливался с января из-за обнаруженного у неё рака желудка четвёртой стадии, после чего блогер прошла девять курсов химиотерапии. В феврале Чекалина родила четвёртого ребёнка, а на следующий день после выписки из роддома была госпитализирована в онкологическую реанимацию.

Заседания по делу Лерчек после возобновления проходят в закрытом режиме по просьбе защиты из-за медицинских подробностей. В ходе процесса суд признал показания блогера недостоверными, а прокурор запросил для неё штраф в 1,2 млрд рублей — вдвое больше назначенного в итоге.