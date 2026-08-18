Мёртвые души по-американски: в США в списках избирателей оказались сотни тысяч умерших

Сотни тысяч умерших и десятки тысяч неграждан в списках избирателей нашли в США Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Имена более 100 тысяч умерших избирателей и десятков тысяч неграждан обнаружены в списках избирателей в ряде штатов США в преддверии промежуточных выборов. Об этом заявила помощник генпрокурора США Хармит Диллон в интервью Bloomberg.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о сверке списков избирателей для исключения людей без американского гражданства.

"В штатах, которые сотрудничают с нами, есть сотни тысяч умерших людей в избирательных списках и есть десятки тысяч людей, которые не являются гражданами", - сказала Диллон.

Администрация Трампа пытается ужесточить процедуру голосования. Там добиваются обязательного предъявления удостоверения личности и наличия американского гражданства у приходящих на участки. Промежуточные выборы в США пройдут 3 ноября.

Ранее сайт KP.RU писал, что Трамп пока не намерен публично поддерживать выдвижение вице-президента Джей Ди Вэнса кандидатом на пост главы государства на выборах 2028 года.