Тяжелобольной Лерчек могут заменить условный срок на реальный: что случилось

Блогер Валерия Чекалина Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Тяжелобольная Лерчек (Валерия Чекалина — настоящее имя) может оказаться в тюрьме. Отмечается, что ей могут изменить условное наказание на реальный срок из-за нарушений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свои источники.

«Если суд апелляционной инстанции согласится с доводами, содержащимися в представлении гособвинителей Светланы Тарасовой и Натальи Кузьминой, то в случае нарушения осужденной этих запретов, суд может заменить ей условный срок на реальное отбытие наказания», — резюмировал собеседник агентства.

Прокуратура считает, что важно предотвратить новые преступления Лерчек, которые она может совершить, находясь на свободе. Напомним, 31 июля суд назначил Лерчек, которая болеет онкологией, пять лет условно и запретил в сети продвигать собственный бренд.

Ранее KP.RU опубликовал мнение адвоката блогера. Тот считает, что условный срок не может быть заменен на реальный из-за тяжелого состояния обвиняемой.