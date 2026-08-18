Путин выразил соболезнования главе Мьянмы из-за гибели людей от наводнения Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Мьянмы Мин Аун Хлайном заявил о поддержке в связи с трагедией, обрушившейся на республику. Российский лидер подчеркнул, что масштабное наводнение унесло жизни десятков тысяч человек, и направил слова сочувствия пострадавшим.

«Прежде чем мы начнем беседу, хотел бы выразить искренние соболезнования в связи с тем, что десятки тысяч людей пострадали в вашей стране из-за мощного наводнения», — заявил российский лидер.

Встреча глав государств проходит в Кремле 18 августа, куда лидер Мьянмы прибыл с официальным визитом. В пресс-службе Кремля уточнили, что помимо гуманитарных аспектов, Владимир Путин и Мин Аун Хлайн затронут ключевые направления сотрудничества между странами.

Стороны обсудят перспективы развития партнерства в самых разных сферах, а также обменяются мнениями по значимым международным вопросам.