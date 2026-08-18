Ушаков прокомментировал заявления СМИ о ведении тихой дипломатии между РФ и США

Помощник президента России Юрий Ушаков Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Работа дипломатов всегда ведется «по-тихому». Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью журналиста ИС «Вести» Павла Зарубина.

Так политик прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что Москва и Вашингтон сейчас ведут «тихую дипломатию». По его словам, дипломатия по-другому и не ведется. Ведь сотрудник дипломатических ведомств не имеет привычки рассказывать о важных соглашениях на широкую публику.

«Дипломатия обычно всегда ведется по-тихому. Если о чем-то громко говорят, то это уже не дипломатия, это публичные заявления», - подчеркнул он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что президент РФ Владимир Путин готов встретиться со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Однако, как подчеркнул министр, важно то, с какими именно предложениями они приедут в Москву.