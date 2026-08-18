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НовостиПолитика18 августа 2026 12:34

Мирошник: Зеленский глумится над памятью предков перезахоронением Коновальца

В МИД РФ считают, что Зеленский создает пантеон нацистов и коллаборационистов
Людмила МИТРОХИНА
Главарь киевского режима Владимир Зеленский

Главарь киевского режима Владимир Зеленский

Фото: REUTERS.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский возводит пантеон коллаборационистов и приспешников нацистов. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Так дипломат прокомментировал перезахоронение останков главаря ОУН* Евгения Коновальца в Киеве.

«Зеленский создает пантеон коллаборационистов и приспешников нацистов, которые ему близки по духу. То есть те в свое время предавали свой народ, пытаясь угодить нацистам, Зеленский делает то же самое, он глумится над памятью предков», — резюмировал Мирошник в разговоре с журналистами.

Ранее KP.RU сообщил, что, по мнению помощника президента РФ Николая Патрушева, Зеленский уже давно потерял контроль. Он находится во власти неонацистов, которые полностью управляют Украиной. А бывший комик просто исполняет приказы.

* — организация украинских нацистов, запрещенная на территории РФ и признанная экстремистской.