Обвиняемая в нападении на сестёр в Уфе не смогла объяснить мотив преступления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В суде Уфы избирается мера пресечения 16-летней девушке, обвиняемой в нападении с ножом на двух сестёр,16 и 9 лет. Как сообщила представитель следствия на заседании, обвиняемая не смогла до конца объяснить, почему решилась на преступление, пишет ТАСС.

По словам следователя, обвиняемая вооружилась ножом заранее, удары школьница наносила с силой по жизненно важным органам. Вначале обвиняемая атаковала старшую сестру, а потом младшую. При этом нападавшая понимала, что младшая из сестёр находится в беспомощном состоянии.

«Своё преступление обвиняемая не смогла объяснить до конца», — добавила следователь. Ранее сообщалось, что причиной нападения стал конфликт на почве личных неприязненных отношений. Одна из пострадавших девочек находится в тяжёлом состоянии. Следствие ходатайствует об аресте обвиняемой на два месяца. Свою вину она признала частично.