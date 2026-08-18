В Кремле иронично сравнили возможный визит Кушнера и Уиткоффа с приездом родственников

Помощник президента РФ Юрий Ушаков Фото: REUTERS.

Визит в Россию спецпосланника Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера требует серьезной подготовки. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии к журналисту «Вести» Павлу Зарубину. Представитель Кремля пошутил над этой новостью, заявив, что столько вопросов по поводу поездки Уиткоффа и Кушнера, как будто это родственники из Калуги.

«Столько вопросов по поводу этой поездки, как будто речь идет о приезде родственников откуда-то там из Калуги в Москву. Понимаете, это же серьезная международная встреча, она требует подготовки, согласования, так что когда будет она вырисовываться, мы вам об этом заявим», — резюмировал Ушаков в своей речи журналисту.

Напомним, несколько дней назад появилась информация о том, что переговорщики из США могут приехать до конца августа. Однако, никакой подтверждающей этому информации не последовало ни от Кремля, ни от пресс-службы Белого дома.