Выгодно ли сейчас покупать квартиру под сдачу в аренду: советы от экономиста

Выгодно ли сейчас покупать квартиру под сдачу в аренду Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Покупка квартиры в ипотеку для сдачи в аренду сейчас невыгодна из-за высоких ставок — кредит не окупится. Россиянам не советовали приобретать жилье с этой целью. Об этом заявил экономист Института экономики роста им. Столыпина Борис Копейкин. Свое мнение эксперт выразил в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Приобретать квартиру для того, чтобы потом ее сдавать в аренду, финансово очень невыгодно. Конечно, какая-то компенсация издержек будет, многие так делают, но это не способ получения дохода, это способ минимизации расходов, в первую очередь, на жилищно-коммунальные услуги, на тот же ипотечный кредит», — пояснил Копейкин в разговоре с прессой.

Обеспеченность жильем выросла: по числу домовладений Россия впереди Канады, но по метражу отстает. Массовая приватизация привела к финансовому дисбалансу, подытожил эксперт. А вот проценты по ипотечному кредиту не дают заработать россиянам на покупке жилья для дальнейшей сдачи в аренду.

Ранее KP.RU сообщил, что ипотека на вторичное жилье иногда даже выгоднее новостроек. Аналитики издания тщательно изучили вопрос и дали несколько советов читателям.