Чесотка распространилась среди военных в Сеуте: виноваты ли мигранты Фото: Оксана ЗУЙКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вспышка чесотки среди испанских военных в Сеуте из-за миграционного кризиса. Заболели 14 человек. Об этом сообщает газета Vanguardia.

«По меньшей мере у 14 военнослужащих, размещенных в Сеуте, была выявлена вспышка чесотки... Военнослужащих разместили в помещениях, которые обычно не используются и не имеют необходимого санитарно-гигиенического обслуживания», — отмечается в публикации иностранного издания.

Ранее стало известно не только о распространении чесотки среди мигрантов в Сеуте и риске вспышек сальмонеллеза, туберкулеза, кори и холеры. При этом власти Испании не связывают вспышку чесотки у военных с миграционным кризисом. От дальнейших комментариев они отказываются.

Ранее KP.RU передавал, что обстановка в Сеуте накаляется. Город захватила волна протестов. Почти две сотни мигрантов из Марокко хотят получить убежище и закрепиться в европейской стране. Власти ЕС не предпринимают кардинальных мер.