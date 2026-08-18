Роскачество дало рекомендации по покупке школьной формы

Завьялова: При покупке школьной формы нужно смотреть на производителя и ткань Фото: Рамиль ГАЛИ. Перейти в Фотобанк КП

При покупке школьной формы надо обращать внимание на производителя и состав ткани. Об этом в беседе с ИС "Вести" заявила эксперт Роскачества Наталья Завьялова.

По ее словам, ведомство регулярно выявляет нарушения в изготовлении школьной формы. В тканях содержится токсичный фенол, брюки и пиджаки часто не соответствуют требованиям по воздухопроницаемости и гигроскопичности. Найти производителя качественной формы можно на сайте Роскачества.

"В первую очередь смотрим на этикетку: должны быть указаны состав верха и состав подкладки. Очень многие производители не указывают состав подкладки. Хотя бы пощупайте руками: приятный или неприятный материал на ощупь. Как правило, синтетику мы чувствуем сразу", - сказала она.

Также специалист рекомендовала обращать внимание на качество материала и наличие у изготовителя документов, подтверждающих безопасность и качество.

Как писал сайт KP.RU, ранее дизайнер Александра Домрачева сообщила, что для учеников младшей школы лучше подбирать форму свободного кроя. Так одежда дольше остается комфортной по мере роста ребенка. Она отметила, что перед покупкой следует осмотреть фурнитуру вещей и проверить, насколько легко работает молния, а кнопки не требуют чрезмерного усилия.