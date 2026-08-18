Амурская область готовит проект дронопорта для перевозок грузов в Китай с помощью беспилотников

Губернатор Василий Орлов рассказал о трансграничном эксперименте с БПЛА на форуме «РОСТКИ» в Казани. Фото: пресс-служба Правительства Амурской области

Делегация Приамурья во главе с губернатором Василием Орловым представила на прошедшем в Казани форуме «РОСТКИ» наработки региона в сфере эксплуатации дронов для грузовых перевозок между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Представители областного правительства приняли участие в дискуссии «Низковысотная экономика: новый контур городской мобильности».

В ходе выступлений прозвучало, что у Амурской области самая протяжённая сухопутная граница с КНР. У региона наработан солидный опыт реализации совместных международных проектов в самых разных отраслях, однако транспорт и логистика неизменно остаются ключевыми направлениями двустороннего сотрудничества.

Заместитель председателя регионального правительства Павел Пузанов сообщил, что в ближайшее время в области начинает функционировать канатная дорога через реку Амур. Параллельно с этим идёт согласование с китайской стороной эксперимента по внедрению автономных беспилотных систем в трансграничную логистику.

Василий Орлов уточнил, что прорабатываются две основные модели: создание грузового хаба для БПЛА и внедрение беспилотного автомобильного транспорта для перевозок по международному мосту.

«Хаб предполагает перемещение малогабаритных грузов, а большие грузы будут перевозить беспилотные автомобили. По проекту дронопорта проделана большая работа. Уже подписан меморандум о взаимопонимании между Минтрансом России и Минтрансом КНР по вопросу оказания содействия применению высокоавтоматизированных транспортных средств», - рассказал губерантор.

Глава области выразил признательность специалистам Росавиации и Министерства транспорта России за поддержку и помощь в подготовке проекта. Сейчас, по его словам, совместно с китайскими коллегами стороны определяются с типами беспилотных авиационных систем, которые станут применять во время эксперимента. А потенциальным оператором дронопорта уже выбрана компания «Аврора БАС».

«В перспективе эксперимент с использованием беспилотных систем открывает возможности создания нового логистического коридора между странами», – подчеркнул Василий Орлов.

Кроме того, глава региона отметил, что Приамурье открыто к тиражированию своих практик, и пригласил как китайских партнёров, так и другие российские территории к обмену опытом и совместной работе.

Павел Пузанов, в свою очередь, рассказал, что беспилотники уже активно задействуются в традиционных сферах деятельности. Их используют для обеспечения безопасности на объектах области, контроля за строительством, мониторинга состояния автодорог и в аграрном секторе. Чтобы расширить спектр применения дронов в сельском хозяйстве, в прошлом году на базе Дальневосточного государственного аграрного университета организовали научно-исследовательский центр по развитию беспилотных технологий. А в апреле ДальГАУ вместе с Хэйлунцзянским профессионально-техническим сельскохозяйственным институтом запустили совместную российско-китайскую мастерскую агродронов. Её цель — готовить кадры и внедрять современные технологические решения в агропромышленный комплекс.