Умер Игорь Ахба, первый посол Абхазии в России

В Сухуме на 77-м году жизни умер Игорь Ахба, который стал первым дипломатическим представителем Абхазии в Москве. Фото: Новодережкин Антон/ITAR-TASS

В Сухуме на 77-м году жизни умер Игорь Ахба, который стал первым дипломатическим представителем Абхазии в Москве. Причиной смерти политика стала затяжная и тяжелая болезнь. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел республики.

Игорь Ахба получил свой пост в российской столице в 2008 году. Это назначение состоялось сразу после того, как Российская Федерация официально признала независимость Абхазии. На протяжении многих лет он также стоял у истоков создания абхазского культурного общества в Москве и занимался развитием национальной воскресной школы.

С 1992 по 2004 год, а затем вновь с конца 2004 по 2008-й, дипломат являлся полномочным представителем республики в России. Небольшой перерыв в его карьере пришелся на вторую половину 2004 года, когда он непродолжительное время возглавлял Министерство иностранных дел Абхазии.

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