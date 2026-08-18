Тюменская область вошла в топ-6 страны по темпам капитального ремонта многоквартирных домов

Фото: пресс-служба Правительства Тюменской области

В сфере обновления жилищного фонда Тюменская область уверенно обходит своих соседей по Уральскому федеральному округу, занимая по этому показателю первую строчку. Если же рассматривать общероссийский рейтинг, то регион расположился на шестой позиции. Соответствующей статистикой Фонда развития территорий Российской Федерации поделился губернатор Тюменской области Александр Моор.

«На начало августа объём выполнения плановых работ превысил 60%. Отремонтированы инженерные системы, фасады, подвалы, лифты и крыши», - акцентировал Александр Моор.

Особую роль в сохранении набранного темпа, по словам Александра Моора, играют сами собственники жилья, ведь их регулярные ежемесячные отчисления напрямую влияют на возможность оперативного проведения работ. Руководитель области также отметил, что вопрос развития этой сферы находится на системном контроле. Постоянное взаимодействие департамента жилищно-коммунального хозяйства с подрядными структурами позволяет выстроить чёткий план работ.

Параллельно с текущими работами в регионе уже стартовали аукционы для определения исполнителей на 2027 год. Такой заблаговременный подход к выбору подрядчиков даст им возможность заблаговременно сформировать материально-техническую базу, что позволит начать работу как можно раньше.