Журналистку Ксению Ларину* включили в перечень террористов и экстремистов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Росфинмониторинг включил журналистку Ксению Ларину* (настоящее имя — Оксана Баршева*. — Прим.ред.) в реестр террористов и экстремистов. Об этом говорится в решении ведомства, опубликованном на официальном сайте.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Баршева Оксана Андреевна*, 11 апреля 1963 года рождения, город Москва», — говорится в документе.

Попадание в данный реестр накладывает на человека жесткие ограничения. Таким лицам запрещено общаться с представителями средств массовой информации, вести свои страницы в интернете, проводить публичные акции и участвовать в выборах.

Стоит напомнить, что это не первое процессуальное действие в отношении журналистки. Ранее Ксению Ларину уже заочно арестовали по решению суда. Основанием для ареста стало обвинение в нарушении правил работы иностранного агента.

В пресс-службе столичного главка Следственного комитета России в сентябре 2025 года пояснили, что дело возбуждено по статье 330.1 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за уклонение от обязанностей, возложенных на иноагентов.

* — Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в РФ, внесена в перечень террористов и экстремистов