Врач объяснила россиянам, можно ли есть черную икру каждый день

Икра нежелательна при тяжелой гипертонии и хронических заболеваниях почек. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Черная икра может присутствовать в рационе даже каждый день, однако важно соблюдать умеренность. Врач-эндокринолог, диетолог Светлана Филатова рассказала, какая порция считается безопасной и кому от деликатеса лучше отказаться. Об этом пишет «Газета.Ru».

«При соблюдении этой дозировки деликатес обеспечивает эталонный профиль омега-3 жирных кислот в наиболее биодоступной форме – фосфолипидов. Одна чайная ложка ежедневно поддерживает эластичность сосудов, снижает воспаление и защищает клетки мозга от старения», – объяснила Филатова.

По словам специалиста, ежедневно можно съедать около 15-20 граммов черной икры – это примерно одна-две чайные ложки. В такой порции содержатся омега-3 жирные кислоты, витамин B12, железо и лецитин. При этом увеличивать количество до 50-100 граммов в день врач не советует из-за высокого содержания соли.

Избыток натрия может способствовать задержке жидкости, повышению давления и дополнительной нагрузке на почки. Икра также нежелательна при тяжелой гипертонии, хронических заболеваниях почек, мочекаменной болезни и подагре. Детям до трех лет продукт, по словам врача, также не подходит.

Ранее эксперт Сергей Подушка рассказал, как могут измениться цены на красную и черную икру к Новому году, отметив, что черная икра может немного подешеветь.