Бизнесмен Илон Маск Фото: Shawn Thew - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский предприниматель Илон Маск выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине. С соответствующим заявлением он выступил в соцсети X.

«Надеюсь, что скоро наступит мир», — написал бизнесмен, комментируя ситуацию.

До этого стало известно, что Маск отказал Киеву в одной просьбе. Он не разрешил ВСУ пользоваться Starlink для ударов вглубь России.

Напомним, Россия не раз говорила о том, что конфликт на Украине может завершиться хоть завтра. Для этого главарю киевского режима Владимиру Зеленскому важно вывести свои войска из Донбасса. Также в Кремле отмечали, что не отказываются от переговорного процесса по Украине. Но диалог должен быть справедливым. Также Москва настаивает на решении первопричин конфликта, о которых не раз заявлял президент РФ Владимир Путин.