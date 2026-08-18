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НовостиПолитика18 августа 2026 13:58

Зеленский предложил Евгения Хмару на пост главы Минобороны Украины

В Верховной раде рассматривается идея Зеленского о назначении Хмары на пост главы Минобороны Украины
Арина СЕРОВА
В Верховной раде рассматривается идея Зеленского о назначении Хмары на пост главы Минобороны Украины

В Верховной раде рассматривается идея Зеленского о назначении Хмары на пост главы Минобороны Украины

Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил в качестве кандидата на должность министра обороны Украины Евгения Хмару. Об этом сообщил народный депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, опубликовав материалы обсуждения кандидатуры с парламентскими фракциями.

Также украинские депутаты сейчас решают вопрос о назначении нового руководителя Министерства иностранных дел. Согласно данным Железняка, на этот пост выдвигают Андрея Сибигу.

Стоит отметить, что и Хмара, и Сибига в настоящий момент исполняют обязанности глав вышеуказанных министерств. Причем официально их кандидатуры в парламент пока еще не поступали.

Ранее сайт KP.RU писал, что в конце июля сменился главком Вооруженных сил Украины. Данный пост занял Михаил Драпатый - фаворит властей Британии, сделавший карьеру на уничтожении мирных жителей Донбасса. Именно он в прошлом отвечал за разработку провалившихся операций украинской армии под Покровском и в Курской области.