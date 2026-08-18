Посольство РФ назвало дискриминационным подход Бельгии к российским паспортам Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российское посольство в Бельгии назвало дискриминационным подход бельгийских властей к признанию российских паспортов, оформленных жителям нескольких регионов. Об этом сообщается в комментарии дипломатической миссии РИА Новости.

«Не можем не отметить сохраняющийся дискриминационный подход бельгийской стороны, которая продолжает отказывать в признании паспортов, оформленных жителям отдельных российских регионов», — сообщили в посольстве.

Ограничения распространяются на документы, выданные в Крыму после 18 марта 2014 года, ДНР и ЛНР после 24 апреля 2019 года, Херсонской и Запорожской областях после 25 мая 2022 года, а также Харьковской области после 1 августа 2022 года. Аналогичные правила действуют в отношении паспортов, выданных в Абхазии и Южной Осетии после 26 августа 2008 года.

Ранее KP.RU писал, что Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швеция с 1 октября 2026 года перестанут признавать российские загранпаспорта старого образца, не содержащие биометрических данных. После вступления правил в силу ограничения будут действовать уже в 15 странах Европы.