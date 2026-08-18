Депутат раскрыл схему с проверкой счетчиков: как не впустить мошенников

Депутат объяснил, как отличить настоящую поверку счетчика от мошенничества. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, как распознать мошенников, которые под видом проверки или замены счетчиков пытаются попасть в квартиру. Аферисты часто используют угрозы штрафами и отключением услуг, чтобы заставить жильцов принять решение в спешке. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Настоящее уведомление о поверке приходит от вашей управляющей компании или ресурсоснабжающей организации в письменном виде с печатью, с указанием конкретного срока и ссылкой на нормативные документы», – сказал Чаплин.

Тревожным сигналом должны стать давление, угрозы и требование немедленно заплатить за услугу. Чаплин советует не впускать в квартиру незнакомцев без подтверждающих документов.

Настоящий специалист должен иметь договор с управляющей компанией либо работать в аккредитованной организации. Если счетчик вышел из строя, его замену или ремонт не обязательно проводить немедленно – на это предусмотрен срок до трех месяцев.

Ранее Роскачество предупредило, что попытки посмеяться над телефонными мошенниками или намеренно затянуть разговор могут обернуться ответной атакой с их стороны. Специалисты призвали не провоцировать аферистов и не вступать с ними в длительные разговоры.