В Эстонию из Швеции доставили 600 заключенных: зачем это нужно Таллину

ERR: В Эстонию доставили первые шесть сотен шведских заключённых, фото: Dr. Wilfried Bahnmüller/imageBROKER.com/Global Look Press

В Эстонию прибыли первые шведские заключённые, которые будут отбывать наказание в этой балтийской республике. Об этом информирует портал эстонского государственного радио и телевидения ERR.

Согласно источникам портала, около десятка осуждённых были доставлены на базу эстонских ВВС в Эмари, откуда их затем переправят в тюрьму города Тарту.

В соответствии с договорённостью между Таллином и Стокгольмом, в течение года в тюрьму Тарту планируется перевезти 600 шведских преступников. Расходы на их содержание берёт на себя Швеция - от 31 до 61 млн евро ежегодно, в зависимости от числа заключённых.

Шведские осуждённые будут следовать внутреннему распорядку Тартуской тюрьмы, носить шведскую форму и иметь доступ к шведским телеканалам. Их размещение в Эстонии обусловлено переполненностью шведских тюрем. Договор рассчитан на пять лет с возможной пролонгацией.

Ранее KP.RU сообщил, что в 2013 году в Швеции ситуация была прямо противоположная - тюрьмы закрывались из-за нехватки заключённых. А теперь их приходится отправлять в другие страны, так как у себя уже некуда сажать.