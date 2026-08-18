Продлен срок подачи заявок на премию «За верность науке»

С 24 августа экспертный совет премии приступит к оценке поданных заявок, а затем организационный комитет – к выбору победителей. Торжественная церемония награждения лауреатов и дипломантов пройдет в Москве в конце октября 2026 года.

Всероссийская премия «За верность науке» ежегодно присуждается за выдающиеся достижения в области научной коммуникации, популяризации научных достижений и поддержки престижа научной деятельности в Российской Федерации и является одним из ключевых проектов объявленного Президентом Российской Федерации Десятилетия науки и технологий.

В этом году на Премию принимаются проекты, направленные на популяризацию отечественной науки и высшего образования за рубежом, на создание художественного образа ученого в различных медиаформатах, а также популяризирующие достижения в области материаловедения, металлургии и судостроения, использование технологии искусственного интеллекта в научных исследованиях и вклад ученых в освоение космоса.

Помимо этого, будут награждены лучшая научная пресс-служба, научный журналист, частные фонды и предприятия, поддерживавшие исследования, а также проекты, направленные на популяризацию науки и технологий среди детей и подростков.

Не упустите шанс принять участие: zavernostnauke.ru.

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