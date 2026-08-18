В Госдуме назвали условие, при котором Путин может встретиться с Канье Уэстом

Рэпер Канье Уэст Фото: EAST NEWS.

Встреча американского рэпера Канье Уэста и президента России Владимира Путина возможна, если музыкант исполнит песню Юрия Шатунова «Седая ночь» на русском языке. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

«Я не удивлюсь, если эта встреча состоится. Тут, конечно, вопрос к президенту, к его графику. Думаю, что если Канье споет песню на русском — подумаем о такой встрече», — предположила Журова, ее слова приводит РИА Новости.

Нужно отметить, что Журова не случайно вспомнила эту композицию. Ведь в Сети завирусился трек, где Канье Уэст исполняет «Седую ночь» на русском языке. Ролик был создан с помощью искусственного интеллекта.

Ранее KP.RU сообщил, что Канье Уэст приедет в Санкт-Петербург для концерта. Представители рэпера отмечали, что он хотел бы встретиться с Путиным лично и поговорить.