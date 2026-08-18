Стало известно, где и когда пройдёт прощание с Натальей Бизевой

Наталья Бизева. Фото Официальная страница Цыганского театра «Ромэн» во "ВКонтакте"

Прощание с заслуженной артисткой Российской Федерации Натальей Бизевой состоится в театре «Ромэн» 20 августа. Об этом сообщил художественный руководитель театра Николай Сергиенко агентству РИА Новости.

«Церемония прощания пройдёт в четверг, в 11:00, в театре „Ромэн“», — сказал Николай Сергиенко. О месте похорон и других деталях церемонии не сообщается.

Наталья Бизева — потомственная актриса театра «Ромэн», заслуженная артистка России (1994). Она родилась в семье артистов театра, впервые вышла на сцену в пять лет в спектакле «Кровавая свадьба» и окончила ГИТИС в 1984 году. За свою карьеру она сыграла в спектаклях «Цыганка Аза», «Живой труп», «Графиня–цыганка» и других, а также снялась в фильмах «Дети подземелья» и «Цыганское счастье».

Наталья Бизева скончалась 16 августа в возрасте 82 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщил художественный руководитель театра Николай Сергиенко, отметив, что артистка долгое время не выходила на сцену.