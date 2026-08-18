В Кишиневе впервые появилась стена памяти Виктора Цоя и группы "Кино" Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В столице Молдавии Кишиневе впервые появилась стена памяти знаменитого рок-музыканта Виктора Цоя и группы "Кино", местные энтузиасты создали арт-объект в парке "Валя Морилор". Об этом журналистам сообщил один из авторов проекта Иван Димов.

Стена Цоя была открыта в кишиневском парке 18 августа. На ней изображен портрет музыканта со знаком бесконечности вместо даты смерти. Также на стене приведены цитаты из песен "Кино" - в частности, из "Звезды по имени солнце", "Кукушки", "Мамы Анархии".

"Мы знали, что тысячи людей в Молдавии слушают песни группы "Кино" и будут рады увидеть такую стену. Во время работ обычные прохожие подходили к нам и выражали благодарность", - сказал активист.

Димов допустил, что в будущем в этом месте будут проводиться концерты.

Как писал сайт KP.RU, в конце июня в Швеции после нескольких лет поисков нашли запись редкой песни Виктора Цоя "Дети минут", которую музыкант никогда не исполнял на своих концертах. Запись больше 30 лет хранилась в домашнем архиве жительницы Швеции, которая общалась с рок-музыкантом в 80-е. Она записала Цоя во время вечеринки.