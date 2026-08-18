Оправдан, но остается в тюрьме: когда освободят россиянина, задержанного в Египте Фото: Shutterstock.

В Египте рассказали, когда освободят российского туриста, которого оправдали, но он до сих пор находится в тюрьме. Адвокат задержанного Али аш-Шейх рассказал, что тот окажется на свободе сразу после внесения залога. Отмечалось, что суд вынес решение в отношении россиянина, мужчина полностью оправдан, рассказал юрист в разговоре с журналистами РИА Новости.

«Россиянин будет отпущен на свободу после того, как заплатит сумму залога в 10 тысяч лир», — сказал адвокат задержанного.

Российского туриста задержали в отеле Renaissance в Шарм-эш-Шейхе после заявления египтянки о падении на нее в состоянии алкогольного опьянения. Подробнее эту историю рассказали журналисты KP.RU. Как позже оказалось, что россиянин прикоснулся к мусульманке совершенно случайно, он не нарушал никаких норм морали, как ему приписывали.