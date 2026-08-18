Раскрыта причина смерти Натальи Бизевой, потомственной актрисы театра «Ромэн»

Причиной смерти Натальи Бизевой стала продолжительная болезнь. Фото: kino-teatr.ru

Причиной смерти актрисы и заслуженной артистки Российской Федерации Натальи Бизевой стала болезнь, с которой она боролась долгие годы. Об этом РИА Новости сообщил художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сергиенко.

До этого в театре сообщали, что Бизева ушла из жизни в возрасте 81 года. Другие детали не афишировались.

«Она очень долго болела и, к сожалению, ушла», - сказал Сергиенко.

Бизева была потомственной актрисой театра «Ромэн», где также работали ее родители Василий Бизев и Валентина Вербицкая. Впервые будущая артистка вышла на сцену в совсем маленьком возрасте - в пять лет. Тогда она показала свое мастерство в спектакле «Кровавая свадьба». В 1984 году артистка окончила ГИТИС.

Бизева сыграла в таких кинолентах, как «Дети подземелья» и «Цыганское счастье». Среди ее театральных работ были роли в постановках «Цыганка Аза», «Цыганская легенда», «Девчонка из табора», «Живой труп» и «Московская цыганка».

Ранее стало известно о смерти заслуженного работника культуры РФ Сусанны Бенциановой. Она умерла на 94-м году жизни. Бенцианова посвятила большую часть своей жизни Большому театру, где трудилась на протяжении 60 лет. Там она была литературным сотрудником и главным выпускающим редактором.