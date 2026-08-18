Лихачёв: ЗАЭС всё ближе к грани катастрофы Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции продолжает ухудшаться. Ситуация на ЗАЭС, по его словам, на данный момент всё ближе к грани катастрофы. Об этом он сообщил в комментарии информационной службе «Вести».

«Мы все ближе и ближе к грани уже катастрофы на Запорожской станции», — сказал Лихачев. Он отметил, что миссия МАГАТЭ продолжает работу, российская сторона - Минобороны и Росгвардия - сделала всё для обеспечения безопасности возможного визита гендиректора агентства Рафаэля Гросси на станцию. Однако решение о его поездке пока не принято.

Глава «Росатома» также прокомментировал удар украинского дрона в Энергодаре утром 18 августа. Он назвал этот акт киевского режима «очередной демонстрацией силы», которая направлена против людей и станции.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ежедневные атаки Киева на Запорожскую АЭС создают реальную угрозу ядерной катастрофы в центре Европы. Дипломат выразила глубокую обеспокоенность в связи с агрессивными действиями киевского режима.