Премьер Британии вел переписку с подставным советником Трампа: успел ли Бернем рассказать лишнего

Бернем признался в общении с человеком, выдававшим себя за советника Трампа. Фото: Li Ying/GLOBAL LOOK PRESS

Британский премьер Энди Бернем признался, что переписывался с человеком, который выдавал себя за главу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс. Об этом британский премьер рассказал телеканалу Sky News.

Бернем отметил, что переписка была короткой и никаких значимых тем в ней не затрагивалось. Более того, политик довольно быстро сообразил, что общается с подставным советником.

«Разговор был минимальным. Ничего существенного. И я быстро понял, что об этом нужно сообщить, что я и сделал», - заявил Бернем.

Премьер уверен, что поступил верно, и инцидент не будет иметь последствий. Он добавил, что необходимые меры приняли как в Британии, так и в Соединенных Штатах.

Накануне британское посольство в Вашингтоне обеспокоилось произошедшим настолько, что вопрос подняли перед американским правительством. В кабмине Великобритании опасались, что телефон Уайлс могли снова взломать. Белый дом тогда отказался комментировать ситуацию. До личного признания Бернема также не раскрывали подробности инцидента.