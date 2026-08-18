Врач Прокофьев: одна банка энергетика в день может отнять 25 лет жизни

Основную роль в воздействии энергетиков на организм играет кофеин. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Любители энергетиков рискуют столкнуться с проблемами со здоровьем при регулярном употреблении напитков. Врач общей практики Денис Прокофьев рассказал, к каким последствиям может привести их ежедневное употребление. Об этом пишет «Абзац».

«Ежедневное употребление энергетиков формирует зависимости от них и, безусловно, крайне негативно влияет на работу нервной и сердечно-сосудистой системы. Если представить себе ежедневное употребление на протяжении 10 лет одной банки энергетика, то человек украдет у себя минимум 25 лет жизни», – заявил Прокофьев.

По словам специалиста, основную роль в воздействии энергетиков на организм играет кофеин. Он способен учащать сердцебиение и повышать артериальное давление, создавая дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. При регулярном употреблении напитков может формироваться зависимость от кофеина.

Особенно опасным врач считает сочетание энергетиков с алкоголем. По его словам, такая комбинация повышает нагрузку на сердце, печень и почки. При этом употребление более четырех банок энергетика может представлять смертельную опасность.

Ранее кардиолог Луиза Алиева рассказала, что энергетики могут вызывать скачки пульса и головокружение.