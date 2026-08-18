Захарова: у японцев случается частичная амнезия при упоминании бомбардировок США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: МИД РФ

У граждан и властей Японии почему-то случается частичная амнезия, когда они упоминают трагические события, связанные с бомбардировками своих территорий Соединенными Штатами в годы Второй мировой войны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Радио «Комсомольская правда».

«Когда поминают жертв Хиросимы и Нагасаки, иногда только хватает мужества у какого-нибудь представителя (вспомнить, кто виноват в трагедии - прим. ред.), а если говорить о глобальном уровне, то они же забывают о том, что их бомбили американцы. Они как бы не упоминают, кто осуществлял бомбардировки. Они сожалеют, вспоминают, поминают - и все. Такая, знаете, частичная амнезия», - отметила дипломат, ее слова приводит KP.RU.

Захарова добавила, что в России такого не допустят. По ее словам, российские граждане должны помнить свою историю и, в частности, кто развязал Великую Отечественную войну.

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