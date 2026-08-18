Генетические мутации у детей: почему здоровые родители рождают детей с патологиями

Генетик Захаржевская: Родители могут передать ребенку поломанный ген Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

Часть генетических изменений у детей возникает впервые, а часть передается от внешне здоровых мамы и папы. Последние даже могут не знать о том, что являются носителями. У новорожденных появляется около 50-100 новых мутаций, которых не было ни у одного из родителей. Об этом РИАМО рассказала генетик и эксперт Наталья Захаржевская.

«Этому есть два объяснения, и оба связаны с тем, что генетическое заболевание далеко не всегда является наследственным в привычном понимании слова. Во-первых, возможны спонтанные, впервые возникшие мутации. Очень часто генетическая поломка не передается от родителей, а возникает случайно либо в момент образования конкретной половой клетки, либо сразу после оплодотворения», - отметила эксперт.

По словам генетика, появление новых мутаций у людей при рождении - это естественный биологический процесс, возникающий из-за случайных ошибок копирования ДНК при делении клеток.

«Подавляющее большинство таких мутаций безвредны, но иногда случайная ошибка попадает в критически важный ген, и тогда у совершенно здоровых родителей, не имевших никаких предпосылок, рождается ребенок с патологией. Доказать, что причиной конкретной мутации стали именно алкоголь или курение, современная генетика в большинстве случаев не может», - сказала Захаржевская.

Значение имеет и скрытое носительство. Родители могут быть абсолютно здоровы, однако каждый из них является носителем одной поврежденной копии одного и того же рецессивного гена. По оценке специалиста, вероятность такого исхода составляет 25%. Так, к примеру, наследуются муковисцидоз, спинальная мышечная атрофия и сотни других тяжелых наследственных синдромов.

Как KP.RU писал ранее, к происходящему в жизни ребенка стоит отнестись внимательнее, когда у него меняется стиль одежды, музыкальные вкусы, круг общения, речь и режим дня.