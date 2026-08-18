Собянин: Школьники Москвы помогли восстановить мемориал полярникам в Арктике

В экспедиции участвовали 14 юных москвичей - 10 школьников и четыре студента колледжей. Фото: mos.ru.

Московские школьники и студенты колледжей вернулись из Большой арктической экспедиции, которая проходила под руководством знаменитого путешественника Матвея Шпаро. Ребята побывали в самой северной точке Евразии - на мысе Челюскин. Экспедицию в Арктику с 2018 года организует столичный Департамент образования и науки. О том, как путешествие прошло в этот раз, рассказал мэр города Сергей Собянин.

В экспедиции участвовали 14 юных москвичей (10 школьников и четыре студента колледжей), прошедших отбор из более чем 10 тысяч претендентов. После победы в конкурсе они разделились на два отряда - «Исследователи Арктики» и «Хранители истории».

«Юные исследователи по заданию 11 научных институтов наблюдали за флорой и фауной, отбирали пробы воды и почвы, сохраняли образцы растений. Также им удалось зафиксировать солнечное затмение», - написал глава города в своем канале в мессенджере «Макс».

Представители команды «Хранители истории» присоединились к масштабному экологическому проекту «Чистая Арктика». Вместе со специалистами они запускали научный метеозонд. Молодые москвичи также помогли восстановить мемориал, посвященный советским полярникам - летчикам и зимовщикам. Ребята отреставрировали одну его стелу и полностью воссоздали еще две.

В рамках нацпроекта «Чистая Арктика» юные жители столицы помогали очистить арктические территории от металлолома. Ребята собирали ржавые бочки, валяющиеся на мысе Челюскин еще с советских времен. Площадь загрязнения в самой северной точке Евразии составляет около 40 гектаров. С 1930-х годов там скопились десятки тысяч бочек из-под горючего и смазочных материалов, брошенная техника и строительный мусор.

Юные экологи занимаются сбором металлолома с 2024 года, его вывозят и сдают на переработку. Всего же, по оценкам специалистов, полная уборка может занять до десяти лет.

Сергей Собянин также рассказал, как проходил отборочный конкурс и подготовка к Большой арктической экспедиции. Более 10 тысяч московских школьников и студентов выполняли задания: снимали мотивационные ролики, участвовали в Арктическом диктанте, разгадывали головоломки, посвященные Крайнему Северу. Кроме того, ребята соревновались в лыжной гонке и готовили исследовательские проекты на естественно-научные темы. Победители конкурса прошли учебно-тренировочные сборы в Карелии.