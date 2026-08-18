В Польше задержали пару за нападение на детей, говоривших по-украински Фото: REUTERS.

В польском городе Быдгощ правоохранители задержали двух человек. Их подозревают в нападении на детей с Украины. Об этом заявили в городской полиции. Под стражу взяты 46-летняя женщина и 34-летний мужчина - их национальность не уточняется, в отличие от жертв.

"Сотрудники полиции Быдгоща предъявили обвинения 46-летней женщине, задержанной в связи с инцидентом, произошедшим в пятницу в Быдгоще", - сообщили в пресс-службе городской полиции.

Женщине вменили в вину оскорбление национальной чести, вторжение в частную жизнь подростка и причинение ущерба имуществу. Мужчина дал показания в качестве свидетеля.

Уточняется, что обвиняемые напали на 14-летнюю девочку и ее 12-летнего брата в парке у вокзала Быдгоща. Нападавшие, пара с собакой, угрожали им из-за национальной неприязни, так как дети говорили между собой по-украински. Девочка получила травму руки, также им сломали игрушку и бросили в её брата, оставив ему царапины.

Ранее KP.RU сообщил, что в июне из Польши уехало рекордное число украинских беженцев - более шести тысяч, что больше, чем в других странах ЕС. Это связано с ростом агрессии к ним со стороны поляков.