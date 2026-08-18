Врач рассказала, кому действительно стоит опасаться магнитных бурь

На самочувствие могут влиять перепады погоды, духота, недосып и стресс. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Магнитные бури не требуют от здоровых людей специальной подготовки. Врач-кардиолог, сомнолог и специалист по функциональной диагностике Валерия Бонадыкова рассказала, кому действительно стоит внимательнее относиться к своему состоянию. Об этом пишет RT.

«Отдельных мер против магнитной бури не существует. Все, что я перечислю, это обычная дисциплина при гипертонии и ишемической болезни сердца, просто в такие дни о ней чаще вспоминают», – посоветовала Бонадыкова.

По словам специалиста, убедительных доказательств того, что магнитные бури сами по себе вызывают болезни, нет. При этом в такие дни врачи чаще фиксируют скачки давления и приступы стенокардии, однако это не доказывает прямую связь с геомагнитной активностью.

Бонадыкова отметила, что на самочувствие могут влиять перепады погоды, духота, недосып и стресс. Тревога из-за прогнозов магнитных бурь также способна повысить давление и ускорить пульс. Людям с гипертонией и ишемической болезнью сердца врач советует контролировать давление в привычном режиме.

Ранее сайт KP.RU писал прогноз магнитных бурь до 23 августа 2026 года. В начале недели ожидаются небольшие геомагнитные возмущения.