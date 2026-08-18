Резкая боль в стопе и две красные отметины: морской угорь прокусил ногу россиянке в Египте

Морской угорь прокусил ногу россиянки на египетском курорте Сахль-Хашиш Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

На египетском курорте Сахль-Хашиш на Красном море морской угорь напал на 40-летнюю жительницу Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Женщина решила искупаться, зашла в воду и почувствовала, как ногу пронзила острая боль. Осмотрев место укуса, россиянка заметила два ярко-красных следа. При осмотре береговой линии выяснилось, что нападение совершил морской песчаный угорь.

Однако не так страшны морские обитатели, как незнание культуры страны, в которую приезжают российские туристы. В августе полиция Египта задержала российского туриста в отеле Renaissance в Шарм-эш-Шейхе по обвинению в «нарушении правил поведения, принятых в исламе». Мужчина случайно коснулся руки мусульманки, пытаясь сохранить равновесие. Российское посольство взяло ситуацию под контроль. К счастью, египетский суд оправдал мужчину по основным статьям, наложив на него только штраф.