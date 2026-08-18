В Москве в сентябре состоится VII Российско-Китайский форум предпринимателей

Ожидается, что форум станет площадкой для встречи порядка 600 компаний из России и Китая

На площадке Национального центра «Россия» 10 и 11 сентября 2026 года состоится VII Российско-Китайский форум предпринимателей.

Мероприятие организуется Российско-Китайским Комитетом дружбы, мира и развития (РККДМР) при содействии Китайского совета по международной торговле, Министерства промышленности и торговли, Министерства экономического развития, столичного правительства, Агентства стратегических инициатив, а также объединения предпринимателей «Опора России».

Ожидается, что форум станет площадкой для встречи порядка 600 компаний из России и Китая.

К участию в пленарной сессии заявлены глава китайской части РККДМР и член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ли Хунчжун, руководитель российской части комитета и спецпредставитель Президента РФ по вопросам взаимодействия с международными организациями Борис Титов, вице-спикер СовФеда Николай Журавлев, первый замглавы Государственной Думы Иван Мельников, а также глава Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.

Деловая программа форума предпринимателей охватит широкий спектр направлений: передовые аграрные технологии, цифровизация, возможности и развитие ИИ-моделей, креативные отрасли в условиях четвертой промышленной революции, электронная коммерция, работа маркетплейсов. Кроме того, гости обсудят вопросы, связанные с туристической индустрией и сегментом HoReCa, бизнес-образованием.

Помимо тематических секций, для гостей форума будут организованы практические мастер-классы, посвященные ведению внешнеэкономической деятельности и вопросам логистики. Там же пройдет презентационная сессия регионов двух стран.