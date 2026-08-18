Родителям назвали случай, когда можно позволить ребенку не делать уроки

Отличить усталость от лени можно по общему состоянию школьника. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Усталому школьнику иногда полезнее пропустить домашнее задание и восстановить силы, чем жертвовать сном ради уроков. Психолог, семейный консультант Екатерина Безумнова рассказала, как родителям отличить обычную лень от переутомления. Об этом пишет Life.ru.

«В разовом приходе с невыученными уроками ничего страшного нет. А вот хронический недосып потом придется восстанавливать с неврологом, витаминами или даже какими-то препаратами», – объяснила Безумнова.

По словам психолога, родителям важно объяснить ребенку, что отказ от уроков в такой ситуации – исключение, а пропущенное задание позже придется выполнить.

Отличить усталость от лени можно по общему состоянию школьника. Если он активен во время игр и общения, но отказывается делать уроки, скорее всего, речь идет о нежелании заниматься. Если же ребенок вялый, сонный, хуже ест и заметно менее активен, психолог советует обратиться к врачу и проверить состояние здоровья.

Ранее психолог Маргарита Баранова поделилась пятью способами, которые помогут родителям мягко мотивировать ребенка вернуться к учебе после каникул и настроиться на новый школьный год.