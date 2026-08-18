Figaro: PR-директор Dior Фавье и продюсер Альтмайер погибли в аварии

Фавье и Альтмайер погибли на дороге в районе французского департамента Де-Севр Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

Руководитель PR-отдела дома Dior Couture Матильда Фавье и знаменитый французский кинопродюсер Николя Альтмайер погибли в ДТП во Франции. Об этом со ссылкой на близких умерших сообщила газета Figaro.

По информации издания, трагедия произошла на автодороге в западной части страны, в департаменте Де-Севр. Легковой автомобиль, в котором находились пиарщик и продюсер, столкнулся с грузовым транспортным средством.

«Николас Альтмайер, один из крупнейших продюсеров французского кино, скончался в понедельник днем вместе со своей спутницей Матильдой Фавье, директором по связям с общественностью Dior Couture», - следует из статьи.

На момент гибели продюсеру был 61 год. Совместно с братом Эриком он руководил кинокомпанией Mandarin. По сведениям сервиса «Кинопоиск», в фильмографии Альтмайера числится 85 выпущенных картин, спродюсированных им.

Матильде Фавье на момент смерти было 57 лет. Более десятилетия она возглавляла PR-службу Dior Couture. Ее путь в индустрии моды стартовал в редакции журнала Glamour, затем на протяжении 11 лет она занималась проектами для Prada.

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