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НовостиВ мире18 августа 2026 17:27

Нетаньяху: Израиль вернул останки военного, погибшего в Ливане в 1982 году

До сегодняшнего дня израильский военный числился пропавшим без вести
Людмила МИТРОХИНА
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: REUTERS.

ЦАХАЛ и «Моссад» вернули останки израильского солдата Йехуды Каца, погибшего в 1982 году в Ливане, в Израиль. Он числился пропавшим без вести. Об этом сообщил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«В ходе специальной операции Армии обороны Израиля и „Моссад“ мы вернули на родину останки Йехуды Каца, павшего в битве при Султан-Якубе в июне 1982 года во время Первой ливанской войны», — резюмировал премьер в своем обращении к СМИ.

Ранее KP.RU сообщил, что Израиль оценил темпы восстановления Ирана. В Тель-Авиве удивлены скоростью восстановления военного потенциала. Израиль рассчитывал, что Тегеран еще несколько лет не сможет оправиться от ударов со стороны США и Тель-Авива. Штаты и Израиль рассчитывали, что нанесли серьезный урон.