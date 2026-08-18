РИА: Часть мощей князя Дмитрия Донского передадут храму Христа Спасителя Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Архангельском соборе Московского Кремля во время реставрации был открыт саркофаг с мощами Дмитрия Донского. Как сообщает РИА Новости, одна из частиц этих мощей будет передана в кафедральный собор Христа Спасителя.

Во вторник в соборе Кремля патриарх Кирилл совершил молебен у останков святого князя, обнаруженных в ходе реставрационных работ. По словам источника, фрагменты мощей будут переданы в разные храмы Русской православной церкви для поклонения верующих.

"Одна (частица) должна быть в храме Христа Спасителя", - сказал журналистам источник в РПЦ.

Напомним, в июле 2026 года в Архангельском соборе реставраторы нашли три саркофага над захоронениями великих князей, включая саркофаг Дмитрия Донского. Исследования подтвердили, что останки действительно принадлежат князю. Работы велись с благословения патриарха Кирилла.

Ранее KP.RU сообщил, что Владимир Мединский назвал обнаружение мощей князя Дмитрия Донского практически сказочным событием.