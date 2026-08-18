Минобороны: средства ПВО за день сбили 65 дронов ВСУ над Россией Фото: Александр Река/ ТАСС

Средства ПВО за день сбили 65 украинских БПЛА над РФ и Черным морем. Об этом рассказали в сообщении Минобороны России.

«В течение дня с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 65 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточняется в сообщении от ведомства. Также стало известно, что вражеские дроны были перехвачены над территорией Белгородской, Брянской, Курской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Адыгея, Республики Крым.

Отмечается, что противник чаще всего выбирает целями для своих ударов гражданские объекты, чтобы добиться большего количества жертв и паники среди мирного населения. Так, недавно ВСУ ударили по автобусной остановке в Энергодаре. Там пострадало несколько человек, один погиб. Все пострадавшие были сотрудниками ЗАЭС.