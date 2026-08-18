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НовостиПроисшествия18 августа 2026 18:12

Один погиб, трое человек ранены в Белгородской области из-за ударов ВСУ

Белгородская область за последние дни подвергалась ударам украинских дронов
Арина СЕРОВА
Белгородская область последние дни подвергалась постоянным ударам украинских дронов

Белгородская область последние дни подвергалась постоянным ударам украинских дронов

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Один погиб, еще трое мирных жителей получили ранения в Белгородской области при ударах ВСУ. Об этом рассказал региональный оперштаб на платформе «Макс».

«В Шебекинском округе в поселке Поляна FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Приносим соболезнования семье погибшего. Транспорт уничтожен огнем», - следует из поста.

По сведениям оперштаба, в Октябрьскую районную больницу обратился мужчина с осколочными ранениями. Украинский дрон ударил по его авто в районе села Отрадное. В результате у жителя были рассечены плечо и спина.

В поселке Политотдельский под удар вражеского БПЛА попал водитель грузовой машины. Его сразу же доставили в ближайшую больницу в тяжелом состоянии. Врачам пришлось ампутировать мужчиге ноги из-за серьезных ран.

В селе Гора-Подол в результате обстрела ВСУ осколочное ранение получила местная жительница. Ей уже оказали медпомощь.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщал, что за последнюю неделю в результате атак армии Украины на российские регионы погибли 69 человек. Среди них числится трое детей.