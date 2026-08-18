Один погиб, трое человек ранены в Белгородской области из-за ударов ВСУ

Белгородская область последние дни подвергалась постоянным ударам украинских дронов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Один погиб, еще трое мирных жителей получили ранения в Белгородской области при ударах ВСУ. Об этом рассказал региональный оперштаб на платформе «Макс».

«В Шебекинском округе в поселке Поляна FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Приносим соболезнования семье погибшего. Транспорт уничтожен огнем», - следует из поста.

По сведениям оперштаба, в Октябрьскую районную больницу обратился мужчина с осколочными ранениями. Украинский дрон ударил по его авто в районе села Отрадное. В результате у жителя были рассечены плечо и спина.

В поселке Политотдельский под удар вражеского БПЛА попал водитель грузовой машины. Его сразу же доставили в ближайшую больницу в тяжелом состоянии. Врачам пришлось ампутировать мужчиге ноги из-за серьезных ран.

В селе Гора-Подол в результате обстрела ВСУ осколочное ранение получила местная жительница. Ей уже оказали медпомощь.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщал, что за последнюю неделю в результате атак армии Украины на российские регионы погибли 69 человек. Среди них числится трое детей.