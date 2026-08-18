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НовостиОбщество18 августа 2026 18:18

Стала известна причина масштабного сбоя в Рунете

Сбой в Рунете вызван перебоями с электричеством на узле связи
Людмила МИТРОХИНА
Стала известна причина масштабного сбоя в Рунете

Стала известна причина масштабного сбоя в Рунете

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сбой в российском интернете из-за перебоев с электричеством на узле связи. Об этом рассказал доменный регистратор «Рег.ру» в интервью ТАСС.

«Сбой в работе ресурсов связан не с нашей внутренней инфраструктурой, а с перебоями в подаче электроэнергии на крупном узле связи», — пишет издание со слов источника.

Отмечается, как только подача электричества будет восстановлена, пользователи перестанут наблюдать проблемы с доступом к некоторым сайтам. Отмечается, что до этого были сообщения со входом на сайты некоторых операторов связи и банков. Причем сайты и приложения крупных банков, таких как Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк, работают штатно. Также пользователи Сети замечали сбой в работе сервиса Steam. Причем проблемы с доступом наблюдаются преимущественно в центральной части России.