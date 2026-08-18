Эксперт по безопасности Попов: банк может вернуть перевод со счета мошенника Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Эксперт по цифровой безопасности Андрей Попов объяснил, можно ли вернуть деньги, переведенные мошенникам. В некоторых случаях такое возможно, так как сегодня действуют изменения в законодательстве, которые усилили защиту клиентов банков.

Если средства были направлены на счет, который уже числится в базе Банка России как сомнительный, то кредитная организация обязана приостановить перевод на два дня и предупредить человека о рисках. Если банк этого не сделает, то он обязан возместить клиенту потери. А вот когда человек принимает решение вопреки всему переводить средства, то ответственность уже на нем.

При переводе на счет мошенников нужно действовать максимально оперативно: сообщить о произошедшем в свой банк: через мобильное приложение, горячую линию или ближайший офис, чтобы попытаться остановить движение средств.

Затем обратиться в полицию, приложив к заявлению выписку по счету, подтверждение перевода. Если получателя можно установить, то через суд с него стоит попытаться взыскать средства.

А вот попытки договориться с аферистами – это потеря времени.

- Обещания вернуть деньги почти всегда оказываются частью мошеннической схемы. Чем быстрее человек сообщит о случившемся в банк и правоохранительные органы, тем выше вероятность сохранить средства или добиться их возврата, — резюмирует в беседе с Газета.ru Наталья Помыткина, руководитель центра противодействия мошенническим операциям коммерческого банка.

Ранее, депутат Госдумы Никита Чаплин предупредил о еще одной популярной схеме мошенничества. Одна из самых распространенных - это отправка поддельных уведомлений о срочной поверке счетчиков. Мошенники часто звонят, приходят лично или присылают сообщения с угрозами немедленных штрафов и отключений, сообщает 360.ru.

Кстати, на портале «Госуслуг» можно поставить запрет на массовые звонки на свой номер. Механизм очень простой: массовые и автоматические звонки допускаются при наличии предварительного согласия абонента. При этом человек может в любой момент отказаться от их получения. После подачи заявления оператор обязан прекратить такие вызовы уже на следующий день, передает RT.