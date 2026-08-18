Умерла Филлида Ло, мать британской актрисы Эммы Томпсон

Филлида Ло. Фото ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Умерла шотландская актриса и мать британской звезды Эммы Томпсон - Филлида Ло. Она ушла из жизни в возрасте 94 лет. Об этом стало известно из материалов BBC со ссылкой на менеджера актрисы Джекки Легго.

Актриса скончалась дома в понедельник, 27 июля. В тот момент она была в кругу близких.

«Она была прекрасным человеком - и душой, и внешностью», - отметила Легго.

Родившаяся в 1932 году Филлида Ло за многолетнюю карьеру снялась примерно в сотне кино- и телепроектов. Наибольшую известность ей принесло участие в сериалах «Пуаро», выходившем с 1989 по 2013 год

Отдельного упоминания заслуживает ее творческий тандем со старшей дочерью Эммой, рожденной в браке с британским актером и продюсером Эриком Томпсоном. Вместе они появились в драматической картине Алана Рикмана «Зимний гость», отмеченной тремя наградами Венецианского кинофестиваля в 1997 году. Также мать и дочь вместе сыграли в фильме «Моя ужасная няня».

Ранее стало известно, что российскую актрису Наталью Трубникову недавно кремировали в Москве. Однако на этой церемонии не присутствовали ее родственники.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Часть Москвы осталась без света: что произошло и как блэкаут связан с массовым сбоем в работе Рунета